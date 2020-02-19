Правительство предлагает останавливать предприятия, превышающие объемы загрязнения

19 февраля, 2020, 14:04

Кабинет министров предлагает ввести интегрированное разрешение для крупных предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды

Об этом написал в Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя одобрение правительством нового законопроекта.

"Интегрированное разрешение - это перечень требований к объемам загрязнения и необходимые меры для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду. В ЕС все крупные предприятия обязательно получают такое разрешение. Предприятия должны осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения", - написал Гончарук .

По его словам, если предприятие не отчитывается, систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условия, ему могут аннулировать интегрированное разрешение. "Это означает, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения. Введение этого разрешения будет способствовать модернизации производства и внедрению новых лучших доступных технологий. А также приведет к уменьшению промышленного загрязнения, улучшению состояния окружающей среды и здоровья людей ", - считает Гончарук.

Напомним, в январе Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Государственной экологической инспекции проверить около 200 предприятий, представляющих опасность для окружающей среды. Проверять будут как государственные, так и частные предприятия по соблюдению требований природоохранного законодательства.