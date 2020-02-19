Покушение на владельца интернет-провайдера "Ланет": дело требуют переквалифицировать с хулиганства на терроризм

19 февраля, 2020, 11:59

Интернет Ассоциация Украины обратилась к властям с просьбой вмешаться в ситуацию с нападением на основателя "Ланет" Виктора Мазура и переквалифицировать дело с "хулиганства" на "теракт"

Соответствующее открытое письмо Интернет Ассоциация Украины разместила на сайте организации.

Письма адресованы президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку, главе СБУ Ивану Баканов, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко и генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

"На днях произошло событие, которое несет угрозу развитию рынка телекоммуникаций и кабельной ретрансляции Украины, поскольку, на наш взгляд, состоялся террористический акт в отношении одного из ведущих деятелей этого рынка вероятно из-за его гражданской позиции и усилия по развитию национального информационного пространства", - говорится в письме .

В ассоциации напомнили, что 4 февраля 2020 года на территории дома, расположенного по адресу Киевская обл., Васильковский р-н, с.Кожухивка, ул. Дружбы, д. №16 произошел взрыв неустановленного предмета, вероятно, боевой гранаты.

Тогда от взрыва выбило окна, осколками повредило стены. К счастью, обошлось без жертв.

Дом принадлежит Виктору Мазуру, конечному бенефициарному собственнику ООО "Сеть Ланет", которое является одним из крупнейших в Украине оператором телекоммуникаций, осуществляющее распространение телепрограмм на территории Украины. Виктор Мазур является членом Правления Интернет Ассоциации Украины, а в течение 2014-2016 гг был членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

По факту взрыва во дворе дома полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Интернет ассоциации и предоставленной пострадавшими следствию, есть существенные основания для иной квалификации этого правонарушения, а именно по статье 258 Уголовного кодекса Украины - "Террористический акт".

"Учитывая общественную деятельность члена Правления ИнАУ Виктора Мазура и его деятельность по распространению медиа в Украине, принимая во внимание, что у злоумышленников достоверно были политические и гражданские рассуждения из-за позиции, которую занимает Виктор Мазур, просим Вас вмешаться в ситуацию и принять меры по переквалификации указанного дела по уголовному производству №12020110140000305 от 05.02.2020 ст. 296 на ст. 258 Уголовного кодекса Украины и передачи дела для производства Службой безопасности Украины ", - заявляют в Интернет ассоциации Украины.

Интернет Ассоциация Украины обратилась к высшим должностным лицам государства с просьбой вмешаться в ситуацию с нападением на основателя # Ланет Виктора # Мазура и переквалифицировать дело с "хулиганства" на "теракт": https://t.co/QeM4EIZ9jy #NewsOne - Сеть Ланет (@lanetua) February 19, 2020