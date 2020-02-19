Погода на 20 февраля: в некоторых областях вероятны дожди и мокрый снег, на остальной территории - сухо

19 февраля, 2020, 15:13

В большинстве областей Украины 20 февраля будет преобладать сухая погода, небольшой фронт обусловит в западных областях дождь и мокрый снег

Об этом сообщила синоптик Еспресо Наталья Диденко.

«Пока циклон Wiltrud бушует вблизи Исландии, Великобритании и Скандинавии и нагоняет туда ураганные ветры, в Украине погоду завтра, 20 февраля, будет определять его антипод, антициклон", - предупредила синоптик.

Осадки, вероятно, придут в Винницкую и Житомирскую области.

Температура воздуха на протяжении дня ожидается без особых изменений, 3 + 8 °C.

"В Киеве 20 февраля сегодняшнее солнышко прикроется облаками, однако осадков не предвидится. В столице завтра + 5 °C, + 6 °C", - отметила Наталья Диденко.

Серьезные осадки с сильным ветром появятся в Украине 23-24 февраля.