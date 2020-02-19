Ответственность за сопротивление "Беркуту": канал "Труба прорвало" выложил якобы инструктаж Трубы человеком Портнова по делам Майдана

19 февраля, 2020, 14:28

Телеграмм-канал "Трубу прорвало" выложил аудиозапись якобы разговоров экс-главы Трубы и юриста Андрея Курыся, которого представили как человека Андрея Портнова, первого заместителя главы администрации времен Януковича

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Телеграмм канал "Трубу прорвало"

"16 августа 2019 года человек Портнова Андрей Курысь объясняет Трубе, как поступить с делами Майдана: необходимо расследовать "убийства Беркута", - говорится в сообщении.

Канал отмечает, что Курысь в 2013 году был назначен Портновым прокурорм Николаевской области и в разговоре называет Портнова "товарищем", а также рассказывает, что неофициально работает в одном из госучреждений.

"Он также предлагает "поклеить" все экспертизы и решения по делам Майдана", - говорится в публикации.

Расшифровка разговора:

Труба: по вашему мнению, шо делать с майдановской делами? Вариантов два: первый вариант - это сугубо дела, которые касаются Майдана, оставить в отделе Генеральной прокуратуры.

Курысь: это надо изменить в части закон какой-нибудь, прописать ...

Труба: переходные, наверное, положение. Или если передавать их сюда решить вопрос с переходом следователей.

Курысь: Надо еще смотреть, кто там следователь. Кто там расследует эти дела. Если вам передадут сейчас Горбатюка, что вы будете с ним делать?

Труба: Никогда.

Курысь: Но, если у нас есть закон об амнистии одной стороны, по идеи для того чтоб уровне у нас все, надо принять закон об амнистии с другой стороны. Либо отменить тот закон и тогда привлекать к ответственности всех, кто расстреливал милиционеров. Правильно? По второму я не знаю, каким образом. То есть, мы расследуем одну часть, а другую часть ... Сколько у нас погибло милиционеров? Под сорок человек

Труба: да, гдето так

Курысь: И плюс мы знаем, кто стоял за этим всем ... Тоже, мне кажеться, это будет какая-то политическая воля, как у нас много в последнее время решается.

"Во время разговора связной Портнова дает понять, что именно это дело интересует "человека". Труба же предлагает быть осторожным, чтобы его никто не заметил в ГБР", - отмечают в канале.