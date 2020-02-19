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Espreso.tvОбществоОккупированные территории Украины: Генассамблея ООН 20 февраля соберется на заседание

Оккупированные территории Украины: Генассамблея ООН 20 февраля соберется на заседание


фото: ap
20 февраля состоится пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на оккупированной территории Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве ожидают, что проведение дебатов по ситуации на оккупированных территориях поможет Украине противодействовать российской агрессии.

"Проведение дебатов на эту тему станет важным событием в усилиях Украины по противодействию агрессии РФ и деоккупации части территории нашего государства путем укрепления международной солидарности и использования уникальных представительных возможностей этой глобальной организации", - заявили в МИД.

Кроме того, участие в заседании ГА ООН примет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Кроме выступления на заседании Пристайко встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главой 74-й сессии ГА ООН Тиджани Мухаммадом-Банде и представителями ряда стран-членов ООН.

До этого страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша в Совбезе ООН заявили о полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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