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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривна третий день стабильная

Официальный курс: гривна третий день стабильная


фото: НБУ
Национальный банк не изменил официальный курс гривны, установив его на 19 февраля на уровне 24,44 гривны за доллар

Об этом говорится в данных НБУ .

День назад курс был 24,445 гривны за доллар, а еще за день до этого - 24,447 грн.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,43 грн. 18 февраля курс евро был 26,5 грн.

 

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