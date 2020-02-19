Официальный курс: гривна третий день стабильная

19 февраля, 2020, 10:59

Национальный банк не изменил официальный курс гривны, установив его на 19 февраля на уровне 24,44 гривны за доллар

Об этом говорится в данных НБУ .

День назад курс был 24,445 гривны за доллар, а еще за день до этого - 24,447 грн.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,43 грн. 18 февраля курс евро был 26,5 грн.