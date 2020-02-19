Обострение на Донбассе: "Мы потеряли опорный пункт", - министр обороны

19 февраля, 2020, 17:26

19 февраля на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил потерю опорного пункта силами ООС в результате атаки россиян

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"" Мы не начинали первые, первыми были террористы", - заявил министр.

Он отметил, что украинские военные потеряли один опорный пункт.

"Украинские позиции неизменны. Сейчас начальник Генштаба на месте событий", - добавил он.

"Бой закончился вчера, ситуация контролируется. Поводов для паники нет. Была попытка прорыва, которая не удалась. Мы не знаем какова цель. Конечно, это провокация", - подчеркнул Загороднюк.

По его словам, военные были проинформированы об атаке от разведки и подготовились к ней.

Министр отметил, что ситуация в зонах разведения не изменилась: "Там мы контролируем все".

Он добавил, что пока нет окончательного согласования по будущим участкам разведения и решение будет принято позже.

Загороднюк не считает, что обострение 18 февраля повлияет на будущую встречу в нормандском формате.

"Наши позиции не требуют усиления. По Мюнхену - внимание к Украине большое, большая поддержка и курса реформ", - заявил министр обороны.

Также Андрей Загороднюк отметил, что Минскому формату нет альтернативы.

"Мы не рассматриваем выборы до контроля над границей. Документ "12 шагов" неформальный, не соответствует ничьей политике, не рассматривали его серьезно", - добавил министр.

"Это временное обострение, ситуация является угрожающей. 4 раненых, 1 погибший, по боевикам - уточняем", - отметил он.

Также министр сообщил, что российско-оккупационные войска вернулись на прежние позиции.