Обострение на Донбассе: "Мы потеряли опорный пункт", - министр обороны
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"" Мы не начинали первые, первыми были террористы", - заявил министр.
Он отметил, что украинские военные потеряли один опорный пункт.
"Украинские позиции неизменны. Сейчас начальник Генштаба на месте событий", - добавил он.
"Бой закончился вчера, ситуация контролируется. Поводов для паники нет. Была попытка прорыва, которая не удалась. Мы не знаем какова цель. Конечно, это провокация", - подчеркнул Загороднюк.
По его словам, военные были проинформированы об атаке от разведки и подготовились к ней.
Министр отметил, что ситуация в зонах разведения не изменилась: "Там мы контролируем все".
Он добавил, что пока нет окончательного согласования по будущим участкам разведения и решение будет принято позже.
Загороднюк не считает, что обострение 18 февраля повлияет на будущую встречу в нормандском формате.
"Наши позиции не требуют усиления. По Мюнхену - внимание к Украине большое, большая поддержка и курса реформ", - заявил министр обороны.
Также Андрей Загороднюк отметил, что Минскому формату нет альтернативы.
"Мы не рассматриваем выборы до контроля над границей. Документ "12 шагов" неформальный, не соответствует ничьей политике, не рассматривали его серьезно", - добавил министр.
"Это временное обострение, ситуация является угрожающей. 4 раненых, 1 погибший, по боевикам - уточняем", - отметил он.
Также министр сообщил, что российско-оккупационные войска вернулись на прежние позиции.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения подняли украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- В пресс-центре Операции объединенных сил прокомментировали прекращение боевого столкновения между российской стороной и силами ООС на Донбассе: оккупанты обвинили украинскую сторону в нападениях, пытаясь скрыть свое поражение
- Работник Благотворительного Фонда "Вернись живым", участник боевых действий, бывший разведчик 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрей Римарук заявил, что целью наступления оккупантов в Луганской области был наблюдательный пункт "Баня", который боевики и заняли во время наступления.
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