Новый налог на карточки: в Налоговой заявили о лжи

19 февраля, 2020, 10:00

Налоговая служба Украины сообщила, что никаких новых отчислений с переводов на карточных счетах вводить не планируется

Согласно объяснениям налоговой службы, информация о налоге на переводы по банковским картам появилась после публикации письма от ГФСУ, которое на самом деле было поддельным.

"Налоговая решила вступить в бой с невидимым врагом - со слухами и ложной информацией. Нет. Налоговая не будет облагать налогом средства, которые поступают на личные карточки. Нет. Банки не передают информацию о поступлении средств на ваши личные карточки. Эти фейки распространяют, ссылаясь на номер индивидуальной консультации, за которым в реестре закреплено объяснение совсем по другому вопросу. ИНК подделали, чтобы распространить", - говорится в сообщении.

Информация о банковских счетах обычных физических лиц (не являющихся ФОПами) может быть предоставлена банком только:

по запросу ГНС - о наличии банковских счетов;

по решению суда - о движении средств или о любой другой информации о счете.

"Итак, если ГНС узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т.п.) обязан обратиться в суд", - добавили в ведомстве.