Не мог искупаться и почистить зубы: аргентинец рассказал о страданиях в "Металлисте"

19 февраля, 2020, 14:58

Аргентинский футболист итальянской "Аталанты" Алехандро Гомес признался, что страдал во время выступлений в "Металлисте" из-за плохой экологии в Харькове

Об этом сообщает El Pais .

По словам Гомеса, во времена выступлений за "Металлист", он чувствовал себя некомфортно, из-за плохой экологической ситуации в Харькове.

"Я действительно много страдал. Мы не могли купаться, потому что вода была загрязнена, моя жена была в депрессии, у нее выпадали волосы. Мы не могли готовить, чистить зубы из-за воды, войны, неизвестного мира. Возможно, я так завершил свое формирование как футболиста. Страдания закалили мой характер ", - рассказал Гомес.

Аргентинец играл за "Металлист" в сезоне 2013/2014 провел за харьковский клуб 23 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

В нынешнем сезоне 32-летний Гомес сыграл за "Аталанту" 30 матчей, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.