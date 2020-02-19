Наступление россиян на Донбассе: представитель Украины Кислица показал Совбезу ООН фото убитого бойца ООС

19 февраля, 2020, 07:38

Заместитель министра иностранных дел Украины, представитель Украины в ООН Сергей Кислица показал миру фото убитого 18 февраля в ходе наступления россиян на Донбассе военного ВСУ Максима Хитайлова

Об этом сообщает 24 канал .

Максим Хитайлов погиб под Золотым. Рассказывая о бое под Золотым, Кислица отметил, что атака России в 5-ю годовщину Дебальцевской трагедии особенно цинична.

Украинский дипломат также отметил, что Россия не выполняет Минские соглашения, а ВСУ адекватно ответили и в дальнейшем будут отвечать на агрессию оккупантов.

"Можно ли это назвать замороженным конфликтом? Нет, это широкомасштабная война, которую начала РФ в Европе. Она это осуществляет как с помощью своих войск, так и руками наемников", - сказал Кислица.

В Совбезе ООН Украина также обвинила Россию в нарушении договоренностей, достигнутых во время нормандской встречи.