Наступление россиян на Донбассе: представитель Украины Кислица показал Совбезу ООН фото убитого бойца ООС
19 февраля, 2020, 07:38
Заместитель министра иностранных дел Украины, представитель Украины в ООН Сергей Кислица показал миру фото убитого 18 февраля в ходе наступления россиян на Донбассе военного ВСУ Максима Хитайлова
Об этом сообщает 24 канал .
Максим Хитайлов погиб под Золотым. Рассказывая о бое под Золотым, Кислица отметил, что атака России в 5-ю годовщину Дебальцевской трагедии особенно цинична.
Украинский дипломат также отметил, что Россия не выполняет Минские соглашения, а ВСУ адекватно ответили и в дальнейшем будут отвечать на агрессию оккупантов.
"Можно ли это назвать замороженным конфликтом? Нет, это широкомасштабная война, которую начала РФ в Европе. Она это осуществляет как с помощью своих войск, так и руками наемников", - сказал Кислица.
В Совбезе ООН Украина также обвинила Россию в нарушении договоренностей, достигнутых во время нормандской встречи.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штаба ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
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