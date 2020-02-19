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Espreso.tvОбществоНаступление россиян на Донбассе: представитель Украины Кислица показал Совбезу ООН фото убитого бойца ООС

Наступление россиян на Донбассе: представитель Украины Кислица показал Совбезу ООН фото убитого бойца ООС


фото: 24tv.ua
Заместитель министра иностранных дел Украины, представитель Украины в ООН Сергей Кислица показал миру фото убитого 18 февраля в ходе наступления россиян на Донбассе военного ВСУ Максима Хитайлова

Об этом сообщает 24 канал .

Максим Хитайлов погиб под Золотым. Рассказывая о бое под Золотым, Кислица отметил, что атака России в 5-ю годовщину Дебальцевской трагедии особенно цинична.

Украинский дипломат также отметил, что Россия не выполняет Минские соглашения, а ВСУ адекватно ответили и в дальнейшем будут отвечать на агрессию оккупантов.

"Можно ли это назвать замороженным конфликтом? Нет, это широкомасштабная война, которую начала РФ в Европе. Она это осуществляет как с помощью своих войск, так и руками наемников", - сказал Кислица.

В Совбезе ООН Украина также обвинила Россию в нарушении договоренностей, достигнутых во время нормандской встречи.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штаба ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
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