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Espreso.tvОбществоНаступление россиян на Донбассе: ОБСЕ заявила о более 2300 взрывов в течение утра 18 февраля

Наступление россиян на Донбассе: ОБСЕ заявила о более 2300 взрывов в течение утра 18 февраля


фото: osce.org
Утром 18 февраля во время атаки оккупантов на наблюдательные посты Объединенных сил вблизи Золотого, что на Луганщине, СММ ОБСЕ зафиксировала более 2000 взрывов

Об этом говорится в внеочередном отчете СММ ОБСЕ.

"Утром 18 февраля, примерно с 5:30 до 11:30, во время патрулирования в районе Золотого, на передних патрульных базах в Кадиевке и Попасной и с помощью своих камер СММ зафиксировала заметный скачок в количестве нарушений режима прекращения огня в этом районе, включая более 2300 взрывов", - говорится в сообщении.

Около 12:00 миссия направила в тот район беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия. Его кадры анализируют.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ даст более подробную информацию по результатам наблюдений.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штаба ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление русских "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
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