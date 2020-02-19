Наступление россиян на Донбассе: ОБСЕ заявила о более 2300 взрывов в течение утра 18 февраля
19 февраля, 2020, 11:35
Утром 18 февраля во время атаки оккупантов на наблюдательные посты Объединенных сил вблизи Золотого, что на Луганщине, СММ ОБСЕ зафиксировала более 2000 взрывов
Об этом говорится в внеочередном отчете СММ ОБСЕ.
"Утром 18 февраля, примерно с 5:30 до 11:30, во время патрулирования в районе Золотого, на передних патрульных базах в Кадиевке и Попасной и с помощью своих камер СММ зафиксировала заметный скачок в количестве нарушений режима прекращения огня в этом районе, включая более 2300 взрывов", - говорится в сообщении.
Около 12:00 миссия направила в тот район беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия. Его кадры анализируют.
В ежедневном отчете СММ ОБСЕ даст более подробную информацию по результатам наблюдений.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штаба ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление русских "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
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