Наступление россиян на Донбассе: ОБСЕ заявила о более 2300 взрывов в течение утра 18 февраля

19 февраля, 2020, 11:35

Утром 18 февраля во время атаки оккупантов на наблюдательные посты Объединенных сил вблизи Золотого, что на Луганщине, СММ ОБСЕ зафиксировала более 2000 взрывов

Об этом говорится в внеочередном отчете СММ ОБСЕ.

"Утром 18 февраля, примерно с 5:30 до 11:30, во время патрулирования в районе Золотого, на передних патрульных базах в Кадиевке и Попасной и с помощью своих камер СММ зафиксировала заметный скачок в количестве нарушений режима прекращения огня в этом районе, включая более 2300 взрывов", - говорится в сообщении.

Около 12:00 миссия направила в тот район беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия. Его кадры анализируют.

В ежедневном отчете СММ ОБСЕ даст более подробную информацию по результатам наблюдений.