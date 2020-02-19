На Львовщине пьяный солдат зарезал старшину в военной части
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"15 февраля 2020 г. во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории военной части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированной медицинской помощи пострадавшему.
Поэтому следователи территориального управления ГБР в Львове начали расследование сокрытия военными должностными лицами этого факта, не сообщили об инциденте в орган досудебного расследования.
В сообщении не указано, в какой именно воинской части это произошло.
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