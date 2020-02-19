На Львовщине пьяный солдат зарезал старшину в военной части

19 февраля, 2020, 21:55

В одной из воинских частей на Львовщине солдат-контрактник ударил ножом в живот старшину, который через сутки после этого умер

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"15 февраля 2020 г. во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории военной части. Командование не сообщило о происшествии правоохранителям и не обеспечило квалифицированной медицинской помощи пострадавшему.

Поэтому следователи территориального управления ГБР в Львове начали расследование сокрытия военными должностными лицами этого факта, не сообщили об инциденте в орган досудебного расследования.

В сообщении не указано, в какой именно воинской части это произошло.



