На Луганщине задержан оккупант, - штаб ООС
19 февраля, 2020, 15:34
Во вторник, 19 февраля, в Луганской области полиция задержала боевика оккупационных сил Российской Федерации
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии в ОТУ "Север" обнаружили подозрительную личность, которая пыталась пересечь блокпост вблизи Городища Луганской области.
В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года числился как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию.
Мужчину доставили в Беловодский отдел полиции ГУ ЧП в Луганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
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