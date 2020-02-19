На Луганщине задержан оккупант, - штаб ООС

19 февраля, 2020, 15:34

Во вторник, 19 февраля, в Луганской области полиция задержала боевика оккупационных сил Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии в ОТУ "Север" обнаружили подозрительную личность, которая пыталась пересечь блокпост вблизи Городища Луганской области.

В поисковой базе ситуационного центра гражданин 1958 года числился как лицо, причастное к незаконным вооруженным формированиям и подлежащее задержанию.

Мужчину доставили в Беловодский отдел полиции ГУ ЧП в Луганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".