На фоне скандала в "Барсе": Месси начал переговоры с "Лос-Анджелес Гэлакси"

19 февраля, 2020, 14:15

Форвард "Барселоны" Лионель Месси может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси" на фоне скандала в испанском клубе

Об этом сообщает Radio Continental.

Американцы проявляют интерес к нападающему "Барсы" Лионелю Месси, "Лос-Анджелес Гэлакси" стремится найти звездную замену Златану Ибрагимовичу, который в конце декабря 2019 года перешел в итальянский "Милан".

Главный тренер клуба МЛС Гильермо Баррос Скелотто уже связывался с Хорхе Месси, отцом и агентом 32-летнего аргентинца, чтобы оценить отношение игрока к возможному трансферу.

В текущем сезоне Лионель Месси провел 27 матчей, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. В "Барсе" аргентинец выступает на протяжении всей футбольной карьеры. Форвард выиграл 6 "Золотых мячей" и 4 кубка Лиги чемпионов.