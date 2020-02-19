На фоне скандала в "Барсе": Месси начал переговоры с "Лос-Анджелес Гэлакси"
19 февраля, 2020, 14:15
Форвард "Барселоны" Лионель Месси может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси" на фоне скандала в испанском клубе
Об этом сообщает Radio Continental.
Американцы проявляют интерес к нападающему "Барсы" Лионелю Месси, "Лос-Анджелес Гэлакси" стремится найти звездную замену Златану Ибрагимовичу, который в конце декабря 2019 года перешел в итальянский "Милан".
Главный тренер клуба МЛС Гильермо Баррос Скелотто уже связывался с Хорхе Месси, отцом и агентом 32-летнего аргентинца, чтобы оценить отношение игрока к возможному трансферу.
В текущем сезоне Лионель Месси провел 27 матчей, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. В "Барсе" аргентинец выступает на протяжении всей футбольной карьеры. Форвард выиграл 6 "Золотых мячей" и 4 кубка Лиги чемпионов.
- 18 февраля президент "Барселоны" Жосеп Бартомеу встретился с Лионелем Месси и обсудил с футболистом скандал, связанный с травлей аргентинца в соцсетях, которую и финансировал президент.
- 18 февраля бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта призвал нынешнего главу клуба Бартомеу уйти в отставку из-за заказной кампании травли Лионеля Месси в соцсетях.
- Напомним, 17 февраля стало известно, что "Барселона" сотрудничает с компанией I3 Ventures, которая по заказу травила в соцсетях Лионеля Месси .
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
Читайте также
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех