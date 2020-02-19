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Espreso.tvОбществоНа борт самолета, который вылетел из Китая в Украину, не пустили четырех человек

На борт самолета, который вылетел из Китая в Украину, не пустили четырех человек


фото: Урядовий портал
Четыре человека не допущены при осмотре китайскими медиками на борт самолета, который вылетел из Ухани в Украину

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Эвакуация проходит в штатном режиме. Самолет уже вылетел. Все прошли соответствующие проверки. На борт допущены люди без симптомов острой респираторной инфекции", - сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на этапе осмотра китайскими медиками не допущены на борт 4 человека, 3 из них украинцы и 1 - иностранка. После этого украинские специалисты, медики, сопровождающие этот рейс, провели дополнительно финальный осмотр. Всего на борт допущено 73 человека. По прибытию они будут размещены в обсервацию в определенном правительством объекте.

"Прошу не создавать панику, сохранять здравый смысл и понимание, что в любой ситуации надо оставаться людьми. Мы забираем людей, которые и так переживают непростой период. Среди эвакуированных семья из 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наш долг - забрать их и создать максимально комфортные условия", - отметил Ляшко.

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