Минобороны Ирана: "Черный ящик" самолета МАУ сильно поврежден и требует восстановления

19 февраля, 2020, 12:35

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что "черный ящик" самолета МАУ сильно поврежден и требует восстановления

Об этом Хатами заявил в среду, 19 февраля, сообщает Mehrnews.

"Черный ящик получил серьезные повреждения и министерство обороны попросило оборонные предприятия о ее реставрации. Черный ящик сначала восстановят, а затем расшифруют", - сказал министр.

По словам Хатами, работа по восстановлению ящика уже идет.