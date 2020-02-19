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Espreso.tvОбществоМинобороны Ирана: "Черный ящик" самолета МАУ сильно поврежден и требует восстановления

Минобороны Ирана: "Черный ящик" самолета МАУ сильно поврежден и требует восстановления


фото: reuters
Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что "черный ящик" самолета МАУ сильно поврежден и требует восстановления

Об этом Хатами заявил в среду, 19 февраля, сообщает Mehrnews.

"Черный ящик получил серьезные повреждения и министерство обороны попросило оборонные предприятия о ее реставрации. Черный ящик сначала восстановят, а затем расшифруют", - сказал министр.

По словам Хатами, работа по восстановлению ящика уже идет.

  • Напомним, 14 февраля правительства Канады, Украины, Афганистана, Великобритании и Швеции настояли на передаче Ираном черных ящиков сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" во Францию .
  • 15 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран начнет расшифровку "черных ящиков" самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", ошибочно сбитого иранскими военными, а устройства не передаются любому за пределы страны.
  • 17 февраля в Борисполе заложили сквер памяти жертв сбитого в Иране Boeing.
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