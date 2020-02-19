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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: Малиновский не попал в стартовый состав "Аталанты" на матч против "Валенсии"

Лига чемпионов: Малиновский не попал в стартовый состав "Аталанты" на матч против "Валенсии"


фото: twitter.com/atalanta_bc
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский начнет матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Валенсии" на скамейке запасных

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на myscore .

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

19 февраля

"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания)

Милан, стадион "Сан-Сиро"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 1"

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Дьимсити, Гатебур, де Роон, Фройлер, Госенс, Пашалич, Иличич, А. Гомес

Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамезе, Муриель, Малиновский, Кастано, Сапата

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