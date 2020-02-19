Лига чемпионов: Малиновский не попал в стартовый состав "Аталанты" на матч против "Валенсии"
19 февраля, 2020, 21:08
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский начнет матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Валенсии" на скамейке запасных
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на myscore .
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
19 февраля
"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания)
Милан, стадион "Сан-Сиро"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Дьимсити, Гатебур, де Роон, Фройлер, Госенс, Пашалич, Иличич, А. Гомес
Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамезе, Муриель, Малиновский, Кастано, Сапата
- 8 февраля Руслан Малиновский забил победный гол за "Аталанту" в матче чемпионата Италии против "Фиорентины".
- Напомним, 15 января в матче 1/8 финала Кубка Италии "Фиорентина" победила "Аталанту" со счетом 2:1, а Руслан Малиновский отдал результативную передачу.
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