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Espreso.tvОбществоКомитет Рады рассмотрел постановление об увольнении Сытника

Комитет Рады рассмотрел постановление об увольнении Сытника

Правоохранительный комитет Верховной Рады рассмотрел постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

"Давайте дадим оценку политическую и правовую. Сытник судом Украины признан коррупционером. Мы не можем нивелировать решение украинского суда, - сказал нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива.

Депутаты рекомендовали профильному регламентному комитету предложить вынести это постановление на усмотрение Верховной Рады.

"Не нужно нарушать закон, мы должны делегировать людей на комиссию. Это постановление нецелесообразно без заключения профильного комитета", - отметила народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова.

Также она добавила, что комитет не имеет права нарушать закон и рассматривать постановление, когда нет понимания, что оно законно.

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