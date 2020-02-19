Комитет Рады рассмотрел постановление об увольнении Сытника

19 февраля, 2020, 18:24

Правоохранительный комитет Верховной Рады рассмотрел постановление об увольнении директора НАБУ Артема Сытника

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.

"Давайте дадим оценку политическую и правовую. Сытник судом Украины признан коррупционером. Мы не можем нивелировать решение украинского суда, - сказал нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива.

Депутаты рекомендовали профильному регламентному комитету предложить вынести это постановление на усмотрение Верховной Рады.

"Не нужно нарушать закон, мы должны делегировать людей на комиссию. Это постановление нецелесообразно без заключения профильного комитета", - отметила народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова.

Также она добавила, что комитет не имеет права нарушать закон и рассматривать постановление, когда нет понимания, что оно законно.