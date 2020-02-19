Компания Маска будет доставлять в космос туристов на рекордную высоту

19 февраля, 2020, 22:55

Компания SpaceX подписала первый договор на полет четырех туристов в космос на корабле Crew Dragon

Об этом сообщает New Atlas .

"МКС вращается по орбите на высоте около 410 км. Цель Crew Dragon - подъем на 1000 км и больше. Это приблизит корабль и его экипаж к рекорду, установленному в 1966 американским пилотируемым кораблем "Джемини-11", который ненадолго поднялся до 1374 км", - говорится в сообщении.

Ключевой особенностью туров станет поднятие капсулы на рекордную высоту - не менее 1000 километров. Это в 2,5 раза выше, чем рабочая орбита МКС. Также стало известно, что первый туристический полет на такую высоту будет длительным - он займет 5 суток.

Компания Space Adventures, занимающаяся отправкой частных лиц на МКС, запланировала туристический полет на конец 2021 или начало 2022 года. Пока неизвестно, будут ли на борту Crew Dragon, кроме пассажиров, члены экипажа. Однако представитель компании рассказал, что полностью автономный корабль не требует никаких профессиональных пилотов или астронавтов, и управлять им могут сами туристы.