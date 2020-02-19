Госдеп США осудил новую агрессию РФ и поддержал Зеленского

19 февраля, 2020, 13:22

США осудили последнюю военную агрессию России против Украины и выразили поддержку приверженности президента Украины Владимира Зеленского к миру

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

"США поддерживают своих партнеров и союзников в осуждении последней агрессии России против Украины. Мы поддерживаем обязательства президента Зеленского к миру и призываем Россию немедленно выполнить прекращении огня, записанное в Минских соглашениях", - заявила пресс-секретарь.

The United States stands with its partners and allies in condemning Russia's latest aggression against Ukraine. We support President @ZelenskyyUA 's commitment to peace and call on Russia to immediately implement the ceasefire it signed on to in the Minsk agreements . https://t.co/HpT3RzqpE4 - Morgan Ortagus (@statedeptspox) February 19, 2020