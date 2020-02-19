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Espreso.tvОбществоГосдеп США осудил новую агрессию РФ и поддержал Зеленского

Госдеп США осудил новую агрессию РФ и поддержал Зеленского


фото: reuters
США осудили последнюю военную агрессию России против Украины и выразили поддержку приверженности президента Украины Владимира Зеленского к миру

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

"США поддерживают своих партнеров и союзников в осуждении последней агрессии России против Украины. Мы поддерживаем обязательства президента Зеленского к миру и призываем Россию немедленно выполнить прекращении огня, записанное в Минских соглашениях", - заявила пресс-секретарь.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил.
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
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