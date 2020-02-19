Глава МИД Ирана: мы точно не отдадим "черные ящики" самолета МАУ

19 февраля, 2020, 14:46

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран "точно" не отдаст "черные ящики" сбитого самолета МАУ на расшифровку другой стране

Об этом сообщает Reuters .

По словам Зарифа, иранские специалисты имеют право самостоятельно расшифровать "черные ящики" украинского лайнера.

"Мы имеем право сами расшифровать черные ящики ... Если кто-то говорит, что мы должны кому-то отдать эти черные ящики, то мы определенно этого не сделаем", -

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил , что "черный ящик" самолета МАУ сильно поврежден и нуждается в восстановлении.