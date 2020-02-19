Глава МИД Ирана: мы точно не отдадим "черные ящики" самолета МАУ
19 февраля, 2020, 14:46
Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран "точно" не отдаст "черные ящики" сбитого самолета МАУ на расшифровку другой стране
Об этом сообщает Reuters .
По словам Зарифа, иранские специалисты имеют право самостоятельно расшифровать "черные ящики" украинского лайнера.
"Мы имеем право сами расшифровать черные ящики ... Если кто-то говорит, что мы должны кому-то отдать эти черные ящики, то мы определенно этого не сделаем", -
Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил , что "черный ящик" самолета МАУ сильно поврежден и нуждается в восстановлении.
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