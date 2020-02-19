Гейтс купил первый электрокар. Маск разочарован, что это не Tesla

19 февраля, 2020, 12:02

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс приобрел свой первый электрический автомобиль. Его выбор остановился на Porsche Taycan Turbo - это очень разочаровало гендиректора компании Tesla Илона Маска

В интервью блогеру Маркусу Браунли Билл Гейтс отметил, что американский производитель электрокаров является хорошим примером использования альтернативной энергии в бизнесе, однако заявил, что первой электрической машиной, которую он избрал для себя, стала Porsche Taycan Turbo.

"Должен признать, что эта машина премиум-класса дорогая, но она очень крутая. Это мой первый электромобиль, и он мне очень нравится ", - сказал бизнесмен.

Кроме того, он добавил, что не верит в то, что электрокарам удастся выиграть у бензиновых авто, поскольку они существенно проигрывают по дальности поездок. Среди положительных моментов Билл Гейтс отметил потенциальное снижение стоимости экологически чистых альтернатив.

Эта новость, похоже, взволновала сторонников Tesla, которые засыпали Илона Маска вопросами. Один из пользователей спросил Илона Маска, почему Билл Гейтс выбрал именно Porsche, ведь он "умный парень". Гендиректор Tesla в ответе отметил, "что его разговоры с Гейтсом были не слишком впечатляющими, если честно".