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Espreso.tvОбществоФильм "Первая Сотня", созданный объединением Вabylon'13, появился в сети

Фильм "Первая Сотня", созданный объединением Вabylon'13, появился в сети


фото: Укрінформ
В свободном доступе в сети появился фильм "Первая сотня", созданный творческим объединением Вabylon'13

Фильм опубликован на Youtube.

Фильм рассказывает о Первой сотне Майдана, которая после начала российской военной агрессии на Донбассе пошла защищать Украину на фронт.

Авторами ленты является Ярослав Пилунский, Юлия Шашкова и Юрий Грузинов.

Съемки фильма проходили с октября 2013 по декабрь 2016 года.

Половину стоимости фильма (1 989 325 грн) профинансировало государство.

Фильм "Первая сотня" является обладателем приза зрительских симпатий международного кинофестиваля Docudays UA-2018.

 

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