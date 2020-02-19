Фильм "Первая Сотня", созданный объединением Вabylon'13, появился в сети
19 февраля, 2020, 19:50
В свободном доступе в сети появился фильм "Первая сотня", созданный творческим объединением Вabylon'13
Фильм опубликован на Youtube.
Фильм рассказывает о Первой сотне Майдана, которая после начала российской военной агрессии на Донбассе пошла защищать Украину на фронт.
Авторами ленты является Ярослав Пилунский, Юлия Шашкова и Юрий Грузинов.
Съемки фильма проходили с октября 2013 по декабрь 2016 года.
Половину стоимости фильма (1 989 325 грн) профинансировало государство.
Фильм "Первая сотня" является обладателем приза зрительских симпатий международного кинофестиваля Docudays UA-2018.
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