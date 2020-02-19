Эвакуация украинцев из Китая: самолет приземлился в Ухане

19 февраля, 2020, 16:34

Украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй. Он заберет украинцев из эпицентра эпидемии коронавируса

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в Facebook.

"Украинский самолет приземлился в городе Ухань в провинции Хубэй, который заберет 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Те, кто попали в эпицентр вспышки заболевания, смогут вылететь из Китая. На борту опытная команда медиков ", - написал секретарь СНБО.