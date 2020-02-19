Депутат от "Слуги народа" заявил, что видел записи выступлений Линкольна, которого убили за 30 лет до появления кино. ОБНОВЛЕНО

Об этом написал политолог Тарас Березовец на странице в Facebook.

"Я смотрел записи выступлений тогда президента Линкольна в парламенте (конгрессе США, - Т.Б.). У него получилось, он вошел в историю", - сказал нардеп.

Березовец обратил внимание, что президент США Абрахам Линкольн был убит в 1865 году. А кинематограф братья Люмьеры изобрели лишь в 1895 году.

Качура потом объяснил на своей странице в Facebook, что говорил о записях выступлений президента Линкольна, которые были напечатаны в одной из монографий, и выложил видео своего выступления, где он об этом говорит.