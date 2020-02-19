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Espreso.tvОбществоДепутат от "Слуги народа" заявил, что видел записи выступлений Линкольна, которого убили за 30 лет до появления кино. ОБНОВЛЕНО

Депутат от "Слуги народа" заявил, что видел записи выступлений Линкольна, которого убили за 30 лет до появления кино. ОБНОВЛЕНО

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Качура во время выступления в Верховной Раде заявил, что он смотрел записи выступлений президента США Авраама Линкольна

Об этом написал политолог Тарас Березовец на странице в Facebook.

"Я смотрел записи выступлений тогда президента Линкольна в парламенте (конгрессе США, - Т.Б.). У него получилось, он вошел в историю", - сказал нардеп.

Березовец обратил внимание, что президент США Абрахам Линкольн был убит в 1865 году. А кинематограф братья Люмьеры изобрели лишь в 1895 году.

Качура потом объяснил на своей странице в Facebook, что говорил о записях выступлений президента Линкольна, которые были напечатаны в одной из монографий, и выложил видео своего выступления, где он об этом говорит.

 

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