Чемпионат мира по биатлону: только один украинец примет участие в масс-старте

19 февраля, 2020, 18:15

Дмитрий Подручный стал единственным украинским биатлонистом, который был отобран в масс-старт чемпионат мира в Антхольце

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой "Трибуна".

29-летний Подручный попал в масс-старт по третьей квоте, в нее попадают биатлонисты, набравшие наибольшее количество очков в личных гонках на чемпионате мира среди тех, кто не пробился в масс-старт по другим квотам.

Еще один украинец Артем Прима будет первым запасным и выступит в гонке в том случае, если кто-то откажется от участия.