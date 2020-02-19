Чемпионат мира по биатлону: только один украинец примет участие в масс-старте
19 февраля, 2020, 18:15
Дмитрий Подручный стал единственным украинским биатлонистом, который был отобран в масс-старт чемпионат мира в Антхольце
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой "Трибуна".
29-летний Подручный попал в масс-старт по третьей квоте, в нее попадают биатлонисты, набравшие наибольшее количество очков в личных гонках на чемпионате мира среди тех, кто не пробился в масс-старт по другим квотам.
Еще один украинец Артем Прима будет первым запасным и выступит в гонке в том случае, если кто-то откажется от участия.
- 18 февраля Елена Пидгрушная стала единственной украинской биатлонисткой , которая была отобрана в масс-старт чемпионата мира в Антхольце.
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