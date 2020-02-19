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Espreso.tvСпортЧемпионат мира по биатлону: только один украинец примет участие в масс-старте

Чемпионат мира по биатлону: только один украинец примет участие в масс-старте


фото: Reuters
Дмитрий Подручный стал единственным украинским биатлонистом, который был отобран в масс-старт чемпионат мира в Антхольце

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой "Трибуна".

29-летний Подручный попал в масс-старт по третьей квоте, в нее попадают биатлонисты, набравшие наибольшее количество очков в личных гонках на чемпионате мира среди тех, кто не пробился в масс-старт по другим квотам.

Еще один украинец Артем Прима будет первым запасным и выступит в гонке в том случае, если кто-то откажется от участия.

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