Биатлон: Фуркад вернул себе титул чемпиона мира в индивидуальной гонке
Об этом сообщает Еспресо.TV.
19 февраля на чемпионате мира в Антхольце (Италия) Фуркад выиграл гонку на 20 км. Француз заработал 1 штрафную минуту и опередил серебряного медалиста Йоханеса Бё из Норвегии, который допустил два промаха на 57,0 сек. Бронзу получил австриец Доминик Ландертингер, который не закрыл две мишени и проиграл победителю 1 мин 22,1 сек.
Лучшим из украинцев стал Сергей Семенов, который допустил 4 ошибки на огневых рубежах и занял 31-е место.
Таким образом, Фуркад вернул себе звание чемпиона мира в индивидуальной гонке, которое у него в 2017 году в Хохфильцене (Австрия) отобрал американец Ловелл Бейли.
Француз стал 12-кратным чемпионом мира, также у него 5 золотых олимпийских медалей и 7 побед в общем зачете Кубка мира.
The top standings are pretty much set up and nothing can change here in # antholz2020 . But you can still join the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/DQ2l2UJlnW- IBU World Cup (@IBU_WC) February 19, 2020
Чемпионат мира
Антхольц (Италия)
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км
19 февраля
1. Мартен Фуркад (Франция) - 49.43,1 (1 штрафная минута)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) - отставание +57,0 (2)
3. Доминик Ландертингер (Австрия) +1.22.1 (1)
31. Сергей Семенов (Украина) +5.14,3 (4)
- Напомним, 16 февраля украинец Дмитрий Подручный не смог отстоять титул чемпиона мира по биатлону в гонке преследования.
- 18 февраля украинка Анастасия Меркушина финишировала 11-й в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Италии.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!