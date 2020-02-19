Биатлон: Фуркад вернул себе титул чемпиона мира в индивидуальной гонке

19 февраля, 2020, 16:55

Французский биатлонист Мартен Фуркад вернул себе звание чемпиона мира в индивидуальной гонке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

19 февраля на чемпионате мира в Антхольце (Италия) Фуркад выиграл гонку на 20 км. Француз заработал 1 штрафную минуту и опередил серебряного медалиста Йоханеса Бё из Норвегии, который допустил два промаха на 57,0 сек. Бронзу получил австриец Доминик Ландертингер, который не закрыл две мишени и проиграл победителю 1 мин 22,1 сек.

Лучшим из украинцев стал Сергей Семенов, который допустил 4 ошибки на огневых рубежах и занял 31-е место.

Таким образом, Фуркад вернул себе звание чемпиона мира в индивидуальной гонке, которое у него в 2017 году в Хохфильцене (Австрия) отобрал американец Ловелл Бейли.

Француз стал 12-кратным чемпионом мира, также у него 5 золотых олимпийских медалей и 7 побед в общем зачете Кубка мира.

The top standings are pretty much set up and nothing can change here in # antholz2020 . But you can still join the competition on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/DQ2l2UJlnW - IBU World Cup (@IBU_WC) February 19, 2020

Чемпионат мира

Антхольц (Италия)

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

19 февраля

1. Мартен Фуркад (Франция) - 49.43,1 (1 штрафная минута)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) - отставание +57,0 (2)

3. Доминик Ландертингер (Австрия) +1.22.1 (1)

31. Сергей Семенов (Украина) +5.14,3 (4)