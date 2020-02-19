58 тонн мелочи: оккупационная власть ОРЛО рассчиталась с Украиной за воду мешками монет

19 февраля, 2020, 12:37

Оккупанты рассчитываются за воду с Попаснянским водоканалом мелочью: 58 тонн мешков с монетами передают через мост в г. Счастье

Об этом рассказал заместитель директора Попаснянского районного водоканала Евгений Лысенко в комментарии hromadske.

"Представители" той стороны привозят деньги на мост в Счастье. В сопровождении СБУ и полиции подъезжает инкассаторская машина и инкассирует деньги. Деньги везут в банк и кладут на расчетный счет ", - рассказал Лысенко.

В то же время, Лысенко отметил, что если раньше структуры, находящиеся под контролем террористов "ЛНР" рассчитывались гривнами, то сейчас перешли на копейки.

"Они привозят 58 тонн мелочи. Наши люди носят эти 25-килограммовые мешки через мост (мост в Счастье заминирован, поэтому мешки приходится переносить вручную - ред.)", - рассказал заместитель директора водоканала.

"Думаю, они глумятся над нами", - добавил он.