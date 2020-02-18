Жители ОРДЛО должны понимать, кто будет амнистирован после возвращения территории, - Лутковская

18 февраля, 2020, 08:12

Украина должна определить, кто из жителей оккупированного Донбасса, будет привлечен к уголовной ответственности после возвращения под контроль правительства, а кого не накажут

Такое мнение высказала экс-омбудсвумен Украины Валерия Лутковская в эфире одного из телеканалов, передает Depo.Донбас .

Лутковская рассказала, что в кулуарах переговоров в Минске представители оккупантов интересовались своей дальнейшей судьбой после реинтеграции Донбасса.

"Людям, которые находятся на неподконтрольной территории, надо понимать правила игры. Они должны четко понимать, что человек, который всю жизнь делал маникюр и готовил мороженое, он готовила это мороженое при оккупантах, так и при украинском контроле будет и дальше абсолютно безнаказанно готовить это же мороженое. Не будет распространяться статья о финансировании терроризма даже в случае, если человек платил налоги на неподконтрольной территории", - высказалась Лутковская.

По ее мнению, такого понимания среди жителей ОРДЛО пока нет.

Лутковская также выразила мнение, что у власти должно быть достаточно политической воли и силы, чтобы решить эту ситуацию.