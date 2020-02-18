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Espreso.tvСпортЖелали смерти: Норвежский биатлонист рассказал, как пострадал из-за футболки с Путиным

Желали смерти: Норвежский биатлонист рассказал, как пострадал из-за футболки с Путиным


фото: Instagram
Норвежский биатлонист Ветле Кристансен рассказал, что из-за фото в футболке с изображением Владимира Путина, получил сотни пожеланий смерти

Об этом сообщает Dagbladet .

По словам Кристиансена, он получил сотни пожеланий смерти на электронную почту и в Instagram, после того, как опубликовал фото в футболке с изображением президента России Владимира Путина.

"Не раз сталкивался с пожеланиями смерти - по почте и в Instagram. От россиян и украинцев. Однажды надел футболку с изображением Путина, и им это не понравилось. Получил сотни пожеланий смерти. Но мы уже привыкли к такому. Думаю, в Норвегии происходит то же самое. У нас тоже есть интернет-тролли", - сказал Кристиансен, который является двукратным чемпионом мира в эстафете.

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