Идет сокрытие количества погибших, - экс-нардеп Лапин о наступлении русских на Донбассе
Об этом народный экс-нардеп Игорь Лапин заявил в эфире "Вечера с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.
На вопрос Мирославы Барчук, что, по мнению Лапина, надо делать власти в связи с обстрелами и как он их воспринимает, тот ответил:
"У нас идет подмена понятий. У нас спланированную боевую операцию российских сил команда президента называет "провокацией".
"У нас идет сегодня сокрытие количества погибших и раненых", - добавил ексдепутат.
Он отметил, что Хомчак рассказал об одном убитом в семьдесят второй бригаде, но ничего не сказал о девяносто третьей.
"Там все нормально? Я думаю, что мы завтра станем свидетелями новых потерь", - отметил Лапин.
Он добавил. что не может связаться со знакомыми действующими военными, поэтому не обладает полнотой информации с передовой.
Также Лапин отметил, что в войсках сейчас делают все возможное, чтобы не было утечек информации о потерях.
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