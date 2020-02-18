Идет сокрытие количества погибших, - экс-нардеп Лапин о наступлении русских на Донбассе

18 февраля, 2020, 18:46

Народный депутат Игорь Лапин прокомментировал информацию о потерях ООС, озвученную на брифинге по результатам СНБО

Об этом народный экс-нардеп Игорь Лапин заявил в эфире "Вечера с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.

На вопрос Мирославы Барчук, что, по мнению Лапина, надо делать власти в связи с обстрелами и как он их воспринимает, тот ответил:

"У нас идет подмена понятий. У нас спланированную боевую операцию российских сил команда президента называет "провокацией".

"У нас идет сегодня сокрытие количества погибших и раненых", - добавил ексдепутат.

Он отметил, что Хомчак рассказал об одном убитом в семьдесят второй бригаде, но ничего не сказал о девяносто третьей.

"Там все нормально? Я думаю, что мы завтра станем свидетелями новых потерь", - отметил Лапин.

Он добавил. что не может связаться со знакомыми действующими военными, поэтому не обладает полнотой информации с передовой.

Также Лапин отметил, что в войсках сейчас делают все возможное, чтобы не было утечек информации о потерях.