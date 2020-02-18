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Espreso.tvОбществоВсего три ОГА подали данные о незаконной добыче ископаемых, - Гончарук

Всего три ОГА подали данные о незаконной добыче ископаемых, - Гончарук

Лишь три ОГА - Тернопольская, Харьковская и Черновицкая предоставили информацию о незаконной добыче полезных ископаемых в регионах

Об этом Гончарук заявил на селекторном совещании с руководителями ОГА, сообщает пресс-служба главы правительства.

Совещание было посвящено борьбе с теневыми рынками и коррупционными схемами в разных отраслях.

"Две недели назад я давал поручение предоставить информацию о фактах возможной незаконной добычи полезных ископаемых в регионах. На сегодня это сделали только три ОГА - Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Семь областей вообще ничего не подали, остальные 15 областей - предоставили информацию, где частично или полностью отсутствует информация о координатах этих объектов ", - заявил Гончарук.

Он поручил до конца этой недели подготовить всю необходимую информацию о незаконной добыче полезных ископаемых от всех областей. Госгеонедра также подготовят соответствующий план мероприятий.

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