Всего три ОГА подали данные о незаконной добыче ископаемых, - Гончарук

18 февраля, 2020, 19:49

Лишь три ОГА - Тернопольская, Харьковская и Черновицкая предоставили информацию о незаконной добыче полезных ископаемых в регионах

Об этом Гончарук заявил на селекторном совещании с руководителями ОГА, сообщает пресс-служба главы правительства.

Совещание было посвящено борьбе с теневыми рынками и коррупционными схемами в разных отраслях.

"Две недели назад я давал поручение предоставить информацию о фактах возможной незаконной добычи полезных ископаемых в регионах. На сегодня это сделали только три ОГА - Тернопольская, Харьковская и Черновицкая. Семь областей вообще ничего не подали, остальные 15 областей - предоставили информацию, где частично или полностью отсутствует информация о координатах этих объектов ", - заявил Гончарук.

Он поручил до конца этой недели подготовить всю необходимую информацию о незаконной добыче полезных ископаемых от всех областей. Госгеонедра также подготовят соответствующий план мероприятий.