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Espreso.tvОбществоВ Северодонецке подрались депутат горсовета и помощник нардепа-"слуги" Богуцкой. ВИДЕО

В Северодонецке подрались депутат горсовета и помощник нардепа-"слуги" Богуцкой. ВИДЕО


фото: Скріншот відео
После стычки, которая произошла в воскресенье, 16 февраля, мужчины обратились с заявлениями о причинении телесных повреждений в Северодонецкий отдел полиции

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганщины.

Согласно информации, в ходе схватки оба участника происшествия получили телесные повреждения. Кроме того, видео этого события было выложено в социальных сетях.

Отмечается, что после этого события мужчины обратились с заявлениями о причинении телесных повреждений в Северодонецкий отдел полиции.

По обоим участникам инцидента сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с признаками уголовных преступлений по статье "умышленное легкое телесное повреждение", за что предусмотрен штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

В свою очередь, местное издание "Час Пик" уточняет, что участниками драки стали депутат Лисичанского горсовета Иван Полупанов и помощник депутата от "Слуги народа" Лизы Богуцкой Вячеслав Шевчук.

Видео - "Перепичканьюз". ОСТОРОЖНО - обсценная лексика:

 

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