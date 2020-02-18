В российской конституции хотят закрепить пожизненную неприкосновенность Путина

18 февраля, 2020, 15:50

В Конституции РФ предлагают закрепить пожизненную неприкосновенность нынешнего президента Владимира Путина и других экс-президентов

Об этом сообщают РИА Новости.

Сообщается, что с такой инициативой выступила рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию России. По словам сопредседателя рабочей группы Павла Крашенникова, федеральный закон гарантирует неприкосновенность бывшим президентам.

"Данная конституционная норма (о неприкосновенности, - ред.) - она должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанностей действующего главы государства", - отметила председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова.

Сейчас неприкосновенность президента России, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплена принятым в 2001 году федеральным законом. Его могут привлечь к ответственности за деяния, совершенные во время пребывания на посту главы государства, а также задержать, арестовать, обыскивать, допрашивать или осматривать, если это делается в рамках производства по делам, связанным с исполнением им полномочий.

При этом в случае совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий его могут лишить неприкосновенности. Для этого глава Следственного комитета должен направить представление в Госдуму. Если нижняя палата дает согласие на снятие неприкосновенности, соответствующее постановление направляют в Совет Федерации, который должен рассмотреть этот вопрос в течение трех месяцев.