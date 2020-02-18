В "Слуге народа" разработали новые изменения в регламент Рады, - Кравчук

18 февраля, 2020, 13:54

В парламент внесли законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по оптимизации работы

Об этом написала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Регламент превращается в инструмент блокировки законодательных инициатив, который некоторые политики используют для обслуживания собственных политических интересов", - отметила она.

По ее словам, несколько недель рабочая группа работала над изменениями в регламент. Результатом стал законопроект 3018.

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