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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" разработали новые изменения в регламент Рады, - Кравчук

В "Слуге народа" разработали новые изменения в регламент Рады, - Кравчук

В парламент внесли законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по оптимизации работы

Об этом написала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Регламент превращается в инструмент блокировки законодательных инициатив, который некоторые политики используют для обслуживания собственных политических интересов", - отметила она.

По ее словам, несколько недель рабочая группа работала над изменениями в регламент. Результатом стал законопроект 3018.
Основные позиции:

  • одинаковые поправки по решению главного комитета будут включаться в сравнительную таблицу как одна поправка.
  • при рассмотрении законопроектов во втором чтении сначала будет проводиться рассмотрение учтенных Комитетом поправок. После завершения рассмотрения учтенных Рада рассмотрит отклоненые.
  • если время завершения рассмотрения всех поправок вышло за пределы одного пленарного дня, то принятие законопроекта в целом будет происходить на следующем пленарном заседании.
  • перерыв "30 минут" две фракции (группы) смогут принять только один раз во время одного пленарного заседания.
  • зарегистрировать постановление об отмене решения Верховной Рады о принятии закона в целом смогут народные депутаты в количестве маленькой фракции.
  • меняется распорядок работы депутатов в пятницу.
  • устанавливается срок (5 дней) для ознакомления с законопроектами.

 

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