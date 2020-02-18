В "Слуге народа" разработали новые изменения в регламент Рады, - Кравчук
18 февраля, 2020, 13:54
По ее словам, несколько недель рабочая группа работала над изменениями в регламент. Результатом стал законопроект 3018.
В парламент внесли законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по оптимизации работы
Об этом написала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.
"Регламент превращается в инструмент блокировки законодательных инициатив, который некоторые политики используют для обслуживания собственных политических интересов", - отметила она.
По ее словам, несколько недель рабочая группа работала над изменениями в регламент. Результатом стал законопроект 3018.
Основные позиции:
- одинаковые поправки по решению главного комитета будут включаться в сравнительную таблицу как одна поправка.
- при рассмотрении законопроектов во втором чтении сначала будет проводиться рассмотрение учтенных Комитетом поправок. После завершения рассмотрения учтенных Рада рассмотрит отклоненые.
- если время завершения рассмотрения всех поправок вышло за пределы одного пленарного дня, то принятие законопроекта в целом будет происходить на следующем пленарном заседании.
- перерыв "30 минут" две фракции (группы) смогут принять только один раз во время одного пленарного заседания.
- зарегистрировать постановление об отмене решения Верховной Рады о принятии закона в целом смогут народные депутаты в количестве маленькой фракции.
- меняется распорядок работы депутатов в пятницу.
- устанавливается срок (5 дней) для ознакомления с законопроектами.
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