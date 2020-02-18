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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" определились с "уполномоченными" в областях на местных выборах, - СМИ

В "Слуге народа" определились с "уполномоченными" в областях на местных выборах, - СМИ

В каждом регионе решено назначить "уполномоченных", которые будут готовить партию "Слуга народа" к выборам

Об этом сообщает LB.ua.

"Эта идея возникла из того, что за шесть месяцев (до выборов, - ред.) есть местные элиты, которые общаются с депутатами. Иногда очень уж тесно. Для того, чтобы мы были уверены, что там нет двойного дна, то такими "уполномоченными" станут люди, которые не имеют прямого отношения к регионам. Есть несколько исключений - Харьков и Чернигов, где будут представители старой "ЗеКоманды". Они получат мандат провести со всеми переговоры, оценить ситуацию без всех этих друзей, кумовьев, чтобы перезагрузить - по необходимости - руководство областных организаций и подобрать затем кандидатов. В они потом пройдут независимый фильтр", - говорится в сообщении.

По словам одного из собеседников, такие неофициальные "уполномоченные" должны поговорить с представителями всех местных элит и "ЗеКоманды", чтобы определить будущих кандидатов на местных выборах и затем представить их президенту и партии на утверждение.

"Планируется, что куратором Киева от "Слуги народа" станет Александр Корниенко, Николаевской области - лидер фракции "СН" Давид Арахамия. Нардеп Павел Сушко закреплен за Харьковской областью, парламентарий Павел Халимон - по Черниговской, нардеп Александр Сова - по Одесской", - говорится в сообщении.

Также отметили, что "уполномоченным" в Херсонской области должен стать Александр Дубинский. Но он комментировать этом LB.ua не захотел.

При этом партия не планирует официально сообщать об "уполномоченных".

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