В "Слуге народа" определились с "уполномоченными" в областях на местных выборах, - СМИ
Об этом сообщает LB.ua.
По словам одного из собеседников, такие неофициальные "уполномоченные" должны поговорить с представителями всех местных элит и "ЗеКоманды", чтобы определить будущих кандидатов на местных выборах и затем представить их президенту и партии на утверждение.
"Планируется, что куратором Киева от "Слуги народа" станет Александр Корниенко, Николаевской области - лидер фракции "СН" Давид Арахамия. Нардеп Павел Сушко закреплен за Харьковской областью, парламентарий Павел Халимон - по Черниговской, нардеп Александр Сова - по Одесской", - говорится в сообщении.
Также отметили, что "уполномоченным" в Херсонской области должен стать Александр Дубинский. Но он комментировать этом LB.ua не захотел.
При этом партия не планирует официально сообщать об "уполномоченных".
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