 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Польше шахтеры заблокировали железнодорожные пути из-за импорта российского угля

В Польше шахтеры заблокировали железнодорожные пути из-за импорта российского угля


фото: polsatnews
Около 300 членов горнодобывающих профсоюзов заблокировали во вторник утром железнодорожные пути у перевалочного терминала в Славе в Силезском воеводстве Польши

Об этом сообщает Polsat .

"Именно этот терминал соединяет Восток с Западной Европой, и именно здесь российский уголь поступает по железной дороге, лишая нас рабочих мест и возможности получить повышение зарплат", - заявил один из протестующих Богуслав Зентек.

Шахтеры заявляют, что будут и дальше организовывать протесты такого типа.

"Мы неоднократно просили правительство прекратить импорт российского угля. И мы получали обещания много раз. Однако на самом деле ничего не происходит", - отметил Зентек.

Согласно данным Агентства по промышленному развитию Польши, в прошлом году на польских шахтах добыто 61,6 млн тонн каменного угля, что на 1,8 млн тонн меньше, чем годом ранее.

Продажи угля упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1 млн тонн и составили 58,4 млн тонн. По состоянию на конец декабря прошлого года запасы угля составили 5,2 млн тонн по сравнению с 2,4 млн тонн годом ранее и 1,7 млн тонн на конец декабря 2017 года.

Импорт каменного угля в Польшу составил 16,7 млн тонн, из которых 13,2 млн тонн - энергетический уголь и 3,5 млн тонн - коксирующийся. Наибольшее количество сырья - 10,8 млн тонн - импортированоиз России.

В польском правительстве заявили, что намерены запретить госкомпаниям закупать уголь в России, однако ввести подобное эмбарго для частных компаний они не имеют права.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать