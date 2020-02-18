В Польше шахтеры заблокировали железнодорожные пути из-за импорта российского угля
Об этом сообщает Polsat .
"Именно этот терминал соединяет Восток с Западной Европой, и именно здесь российский уголь поступает по железной дороге, лишая нас рабочих мест и возможности получить повышение зарплат", - заявил один из протестующих Богуслав Зентек.
Шахтеры заявляют, что будут и дальше организовывать протесты такого типа.
"Мы неоднократно просили правительство прекратить импорт российского угля. И мы получали обещания много раз. Однако на самом деле ничего не происходит", - отметил Зентек.
Согласно данным Агентства по промышленному развитию Польши, в прошлом году на польских шахтах добыто 61,6 млн тонн каменного угля, что на 1,8 млн тонн меньше, чем годом ранее.
Продажи угля упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1 млн тонн и составили 58,4 млн тонн. По состоянию на конец декабря прошлого года запасы угля составили 5,2 млн тонн по сравнению с 2,4 млн тонн годом ранее и 1,7 млн тонн на конец декабря 2017 года.
Импорт каменного угля в Польшу составил 16,7 млн тонн, из которых 13,2 млн тонн - энергетический уголь и 3,5 млн тонн - коксирующийся. Наибольшее количество сырья - 10,8 млн тонн - импортированоиз России.
В польском правительстве заявили, что намерены запретить госкомпаниям закупать уголь в России, однако ввести подобное эмбарго для частных компаний они не имеют права.
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