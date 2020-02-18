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Espreso.tvОбществоВ Пакистане из-за утечки токсичного газа погибли 14 человек

В Пакистане из-за утечки токсичного газа погибли 14 человек

В пакистанском городе Карачи в результате утечки токсичного газа погибли по меньшей мере 14 человек

Об этом сообщает CNN.

По словам местных чиновников, сотни людей госпитализированы с затрудненным дыханием и жжением в глазах.

По информации врачей, к медикам обратились около 650 человек.

На сегодняшний день запланирована эвакуация жителей из района Камари. Их временно отселяют в более безопасные районы.

Среди населения растет обеспокоенность тем, что токсичный газ все еще может утекать, поскольку чиновники до сих пор пытаются найти источник проблемы.

Насир Шах, министр информации провинции, сказал, что местные чиновники обратились за помощью к химическому и биологическому отделам флота, чтобы определить источник утечки.

Карачи - крупнейший город Пакистана, рядом расположены многочисленные нефтеперерабатывающие заводы, а также ключевая военно-морская база.

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