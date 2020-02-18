В ОАЭ запустят первую в арабском мире атомную электростанцию

18 февраля, 2020, 11:31

Власти Объединенных Арабских Эмиратов выдали лицензию на запуск первого энергоблока атомной электростанции "Барака"

Об этом сообщает Deutsche Welle .

По словам представителя ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии Хамада аль-Каабы, данное решение является историческим моментом для Эмиратов.

"Это исторический момент для ОАЭ, которые стали первой арабской страной в регионе, имеющей атомную станцию", - заявил он.

Первая арабская АЭС расположена на западе ОАЭ, на побережье Персидского залива. В январе этого года власти ОАЭ сообщали, что первый ток станция должна дать уже через несколько месяцев.

Сооружением энергообъекта занимается специально созданный для этого консорциум при участии южнокорейской компании Korea Electric Power Corporation. Реализация проекта стоит более 2 млрд долларов. Ранее планировалось, что станция заработает в 2017 году, однако введение ее в эксплуатацию постоянно откладывалось.

После присоединения к сети всех четырех энергоблоков мощность АЭС достигнет 5,6 гигаватт, что покроет около 25% потребностей страны в электроэнергии.