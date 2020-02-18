 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ОАЭ запустят первую в арабском мире атомную электростанцию

В ОАЭ запустят первую в арабском мире атомную электростанцию


фото: delfi
Власти Объединенных Арабских Эмиратов выдали лицензию на запуск первого энергоблока атомной электростанции "Барака"

Об этом сообщает Deutsche Welle .

По словам представителя ОАЭ в Международном агентстве по атомной энергии Хамада аль-Каабы, данное решение является историческим моментом для Эмиратов.

"Это исторический момент для ОАЭ, которые стали первой арабской страной в регионе, имеющей атомную станцию", - заявил он.

Первая арабская АЭС расположена на западе ОАЭ, на побережье Персидского залива. В январе этого года власти ОАЭ сообщали, что первый ток станция должна дать уже через несколько месяцев.

Сооружением энергообъекта занимается специально созданный для этого консорциум при участии южнокорейской компании Korea Electric Power Corporation. Реализация проекта стоит более 2 млрд долларов. Ранее планировалось, что станция заработает в 2017 году, однако введение ее в эксплуатацию постоянно откладывалось.

После присоединения к сети всех четырех энергоблоков мощность АЭС достигнет 5,6 гигаватт, что покроет около 25% потребностей страны в электроэнергии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать