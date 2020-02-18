В Кременчуге возле остановки застрелили мужчину. ВИДЕО

18 февраля, 2020, 22:50

В Полтавской области, 18 февраля, около 15 часов в полицию Кременчуга поступило сообщение от прохожих, что неизвестный мужчина выстрелил из оружия у другого гражданина

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.

"Прибывшая на место происшествия полиция установила, что неизвестный выстрелил в сторону другого мужчины возле остановки общественного транспорта. Раненый каретой экстренной медицины доставлен в местную больницу. К сожалению потерпевшего спасти не удалось. Мужчина, 1986 года рождения, скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Несколько часов понадобилось полицейским чтобы установить и задержать лиц, подозреваемых в совершении умышленного убийства возле остановки общественного транспорта в городе Кременчуг.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), продолжаются следственные действия.