В Кременчуге возле остановки застрелили мужчину. ВИДЕО
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.
"Прибывшая на место происшествия полиция установила, что неизвестный выстрелил в сторону другого мужчины возле остановки общественного транспорта. Раненый каретой экстренной медицины доставлен в местную больницу. К сожалению потерпевшего спасти не удалось. Мужчина, 1986 года рождения, скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Несколько часов понадобилось полицейским чтобы установить и задержать лиц, подозреваемых в совершении умышленного убийства возле остановки общественного транспорта в городе Кременчуг.
В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), продолжаются следственные действия.
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