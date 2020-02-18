В государственный бюджет привлечено 1,5 млрд грн от продажи гособлигаций, - Минфин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено 1529 млн грн (6-месячные ОВГЗ - 344 млн грн, 1-летние ОВГЗ - 1152 млн грн, 3-летние ОВГЗ - 32 млн грн)", - говорится в сообщении.

Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,82%, 1-летних гривневых ОВГЗ - 9,63%, 3-летних гривневых ОВГЗ - 10,11%.

Известно, что на аукционе инвесторам предложили номинированные в гривне гособлигации со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 3 года.

Напомним, по итогам аукциона 11-го февраля в государственный бюджет привлечено 9,2 млрд грн.