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Espreso.tvОбществоВ Днипре следователи разоблачили работниц банков, которые тайно оформляли кредиты на людей

В Днипре следователи разоблачили работниц банков, которые тайно оформляли кредиты на людей

Находясь на должностях кредитных менеджеров в двух разных коммерческих банках, жительницы Днипра оформляли кредиты на граждан без их ведома и присваивали полученные кредитные средства

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Одна из сотрудниц банка выдавала кредиты физическим лицам, после чего передавала копии документов и другие личные данные реальных людей подруге, которая работала таким же кредитным менеджером в другом банке. Вторая злоумышленница оформляла документы о выдаче кредитных карт с лимитом около 20 тыс. грн. Действуя по такой схеме, менеджеры в течение года снимали с карточек деньги и оформляли новые кредиты на людей без их ведома", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы схема продолжала работать и не была уличена службой безопасности банка, мошенницы периодически делали по каждому из кредитов минимально допустимые платежи.

До вмешательства полицейских подругам удалось завладеть денежными средствами банка на сумму свыше 500 тыс. грн.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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