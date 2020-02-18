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Espreso.tvСпортВ 29 лет умер украинский фигурист, который работал тренером в Китае

В 29 лет умер украинский фигурист, который работал тренером в Китае


фото: glavcom.ua
В возрасте 29 лет в Киеве умер украинский фигурист Николай Бондарь, который в последнее время работал тренером в Китае

Об этом сообщает "Главком" .

Николай Бондарь ушел из жизни в возрасте 29 лет в Киеве. По предварительной информации, у мужчины причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Бондарь родился 22 мая 1990 года в Киеве. Фигурным катанием начал заниматься в 1996 году у тренера Марины Амирхановой. После завершения карьеры работал детским тренером в китайском городе Сучжоу, недалеко Шанхая.

Николай Бондарь - бронзовый призер чемпионата Украины 2008 и 2009 годов, участник юниорского чемпионата мира-2008.

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