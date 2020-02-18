Украинский чемпион мира по боксу пропустит три месяца из-за травмы

18 февраля, 2020, 12:39

Чемпион мира WBA в легчайшем весе Артем Далакян пропустит три месяца из-за перелома руки

Об этом сообщает промоутерская компания Union Boxing Promotions.

Артем Далакян поломал руку в победном бою за титул чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг) против венесуэльца Йосбера Переса 8 февраля в Киеве. Врач Вячеслав Попов заявил, что боксер возобновит тренировки после травмы лишь через три месяца.

"К сожалению, рентгенологическое обследование подтвердило осколочный перелом пятой пястной кости в области ее сустава. Отмечу, что Артема консультировали три ведущих украинских травматолога. Сейчас перед медицинской службой команды стоит одна задача: в минимально короткий срок восстановить функцию разбитого сустава и провести квалифицированную реабилитацию. На это уйдет не менее двух месяцев. Полноценный тренировочный процесс Артем сможет начать не раньше, чем через три месяца", - сказал Попов.