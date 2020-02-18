Украина должна требовать немедленного заседания Совбеза ООН в связи с агрессией России в Золотом, - Лубкивский
18 февраля, 2020, 10:36
Украина должна требовать немедленного заседания Совета Безопасности ООН в связи с актом агрессии России в Золотом и нарушением мирных договоренностей
Об этом написал в Facebook дипломат и общественный деятель, экс-заместитель главы МИД Даниил Лубкивский.
По словам дипломата, президент должен инициировать неотложные консультации с руководителями Германии, Франции и с Североатлантическим Альянсом.
"Всю дипломатическую систему следует мобилизовать для доведения четкой позиции: Россия сознательно и дерзко продолжила агрессию против Украины, ее действия требуют осуждения, санкций и коллективного сдерживания", - отметил Лубкивский.
"Именно такие решения должны быть частью заседания нашего СНБО, - подчеркнул дипломат.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
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