Украина должна требовать немедленного заседания Совбеза ООН в связи с агрессией России в Золотом, - Лубкивский

18 февраля, 2020, 10:36

Украина должна требовать немедленного заседания Совета Безопасности ООН в связи с актом агрессии России в Золотом и нарушением мирных договоренностей

Об этом написал в Facebook дипломат и общественный деятель, экс-заместитель главы МИД Даниил Лубкивский.

По словам дипломата, президент должен инициировать неотложные консультации с руководителями Германии, Франции и с Североатлантическим Альянсом.

"Всю дипломатическую систему следует мобилизовать для доведения четкой позиции: Россия сознательно и дерзко продолжила агрессию против Украины, ее действия требуют осуждения, санкций и коллективного сдерживания", - отметил Лубкивский.

"Именно такие решения должны быть частью заседания нашего СНБО, - подчеркнул дипломат.