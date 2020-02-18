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Espreso.tvОбществоУкраина договорились с Исландией об открытом небе

Украина договорились с Исландией об открытом небе


фото: svalyavanews
Украина и Исландия договорились о временном режиме "открытого неба", который исключает какие-либо ограничения полетов и маршрутов

Об этом сообщается в отчете украинского правительства за 2019 г., опубликованном на сайте Кабинета министров, передает УНИАН.

Согласно документу, на уровне авиационных властей Украины и Исландии достигнута договоренность об установлении временного режима эксплуатации воздушных линий к заключению Соглашения о воздушном сообщении.

Эта договоренность закрепляет отсутствие каких-либо ограничений по частоте выполнения регулярных рейсов между Украиной и Исландией, количества авиакомпаний, которые могут быть назначены на маршрутах, а также относительно пунктов отправления и прибытия на территориях обеих стран.

Также в отчете правительства сообщается о договоренности между Украиной и Нидерландами о начале выполнения регулярных авиарейсов по маршруту Львов - Амстердам и Херсон - Амстердам.

При этом в документе не уточняется, когда именно будут запущены полеты по этим направлениям.

 
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