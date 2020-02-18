У Порошенко требуют срочно вызвать в Раду министра обороны и начальника Генштаба

18 февраля, 2020, 11:47

Фракция "Европейская Солидарность" требует срочно вызвать в Верховную Раду министра обороны и начальника Генерального штаба, чтобы они отчитались стране о ситуации на фронте

Об этом говорится в заявлении фракции, пишет пресс-служба "ЕС".

"С 5 утра 18 февраля 2020 г. продолжаются тяжелые бои в районе Золотого, где были отведены украинские войска. Именно там президент Зеленский рассказывал военным, что "он не лох" и лично гарантировал безопасность мирному населению", - говорится в сообщении.

Фракция "Европейская Солидарность" требует срочно вызвать в Верховную Раду министра обороны и начальника Генерального штаба, чтобы они отчитались стране о ситуации на фронте.

"Мы требуем полной информации, кто и как мониторил ситуацию безопасности возле мест разведения войск и как была допущена подобная ситуация, когда войска противника вплотную приблизились к нашим военным, грубо нарушая режим тишины", - пишут в "ЕС".

В пресс-служба отмечают, что наступление российской армии началось "после сомнительных заявлений Зеленского о возможности совместного патрулирования государственной границы Украины украинскими военными с россиянами и боевиками из ОРДЛО. Президент Зеленский хвастался, что во время общения с Путиным увидел в его глазах желание мира".

"Европейская Солидарность" считает, что настоящий мир может быть достигнут только через укрепление украинской армии, усиление международных санкций против РФ и уверенный курс Украины на интеграцию в НАТО.

"Мы требуем от власти четких действий для защиты суверенитета страны. Власть обязана немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, немедленно обратиться к странам-гарантам Нормандского формата - Франции и Германии, также к гарантам Будапештского меморандума - США и Великобритании для жесткого давления на РФ и ужесточения санкций за срыв мирного процесса и угрозу безопасности мирных граждан Украины, убийство наших военных ", - пишут в "ЕС" и добавляют: "Европейская Солидарность" видит в глазах Путина войну.