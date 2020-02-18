У нас, к сожалению, нет президента Украины, - Бала
"У нас, к сожалению, нету президента Украины. Есть человек, который выполняет роль президента. Выглядит это жалко".
Так прокомментировал результаты сегодняшнего брифинга после заседания СНБО политтехнолог Виталий Бала.
"Ни разу не была упомянута Россия как страна-агрессор. Думал, что сегодняшние события в районе Золотого, где было разведение, потому ошибочно считает действующая власть такие шаги путем к миру, наступит прозрение и понимание, что Россия - это враг Украины и ей мир не нужен, России нужна капитуляция Украины. Зеленский тупо игнорирует реальность и снова "талдычит" о каком-то мире с агрессором, который, наверняка, только ему кажется победой, а не капитуляцией", - заключил Виталий Бала.
- Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штаба ООС, который в 7:00 заявлял , что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляло огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потери со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный , еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения
- Нардеп от "ЕС Ирина Геращенко заявила, что в результате утренних боев Украины потеряла 2 опорных пункта на Донбассе
- 18 февраля в пресс-центре Операции объединенных сил прокомментировали прекращения боевого столкновения между российской стороной и силами ООС на Донбассе: оккупанты обвинили украинскую сторону в нападении, пытаясь скрыть свое поражение.
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