У нас, к сожалению, нет президента Украины, - Бала

18 февраля, 2020, 13:22

Политтехнолог Виталий Бала говорит, что брифинг после СНБО показал: президент Зеленский игнорирует реальность

"У нас, к сожалению, нету президента Украины. Есть человек, который выполняет роль президента. Выглядит это жалко".

Так прокомментировал результаты сегодняшнего брифинга после заседания СНБО политтехнолог Виталий Бала.

"Ни разу не была упомянута Россия как страна-агрессор. Думал, что сегодняшние события в районе Золотого, где было разведение, потому ошибочно считает действующая власть такие шаги путем к миру, наступит прозрение и понимание, что Россия - это враг Украины и ей мир не нужен, России нужна капитуляция Украины. Зеленский тупо игнорирует реальность и снова "талдычит" о каком-то мире с агрессором, который, наверняка, только ему кажется победой, а не капитуляцией", - заключил Виталий Бала.