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Espreso.tvСпортСвитолина провалилась на старте турнира WTA в Дубае

Свитолина провалилась на старте турнира WTA в Дубае


фото: Reuters
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Дженнифер Брэди в первом круге турнира WTA Premier в Дубае

Об этом сообщает "Трибуна".

Матч между 6-й и 52-й ракетками мира продолжался час и закончился со счетом - 2:6, 1:6.

Элина Свитолина осуществила 1 брейк, отдав 5 подач сопернице. Украинка не сделала ни одного эйса при 5 двойных ошибках.

Первая ракетка Украины выигрывала одиночный титул на турнире в Дубае в 2017 и 2018 годах.

WTA Premier

18 февраля

Дженнифер Брэди (США) - Элина Свитолина (Украина) 2:6, 1:6

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