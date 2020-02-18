Свитолина провалилась на старте турнира WTA в Дубае
18 февраля, 2020, 14:11
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла американке Дженнифер Брэди в первом круге турнира WTA Premier в Дубае
Об этом сообщает "Трибуна".
Матч между 6-й и 52-й ракетками мира продолжался час и закончился со счетом - 2:6, 1:6.
Элина Свитолина осуществила 1 брейк, отдав 5 подач сопернице. Украинка не сделала ни одного эйса при 5 двойных ошибках.
Первая ракетка Украины выигрывала одиночный титул на турнире в Дубае в 2017 и 2018 годах.
WTA Premier
18 февраля
Дженнифер Брэди (США) - Элина Свитолина (Украина) 2:6, 1:6
- 14 февраля Свитолина проиграла японке Нао Хибине в 1/4 финала турнира в Таиланде.
- Напомним, 8 февраля сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций, несмотря на поражение Элины Свитолиной.
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