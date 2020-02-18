Суркис подал иск против Порошенко и Гонтаревой в Высокий суд Лондона, - НВ

18 февраля, 2020, 12:56

Игорь Суркис и шесть аффилированных с ним оффшорных компаний подали иск против экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и 5-го президента Украины Петра Порошенко в Высокий суд Лондона

Об этом пишет НВ Бизнес.

По данным издания, иск был подан не в Лондонский международный арбитраж, а в Высокий суд Лондона (где рассматривается дело ПриватБанка) 17 декабря 2019 г.

Разница в том, что для арбитража нужна так называемая "арбитражная оговорка", которая может быть только в контракте.

"Если бы был арбитраж, значит, была оговорка и, значит, 100% был контракт. А так как пошли в Высокий суд - не ясно, был договор или нет", - пояснил изданию источник, знакомый с практикой судов в британской юрисдикции.

Договор мог быть устным или иным образом неформальным, и еще придется доказывать его существование. Сам Порошенко уверяет, что никакого контракта никогда не существовало.

Также издание отмечает, что Гонтарева может быть упомянута в иске с целью упрощения доступа в английский суд, поскольку наличие соответчика, проживающего в Великобритании, увеличивает шансы открытия дела. Сама экс-глава НБУ в комментарии изданию сказала, что не видела текста иска и удивляется, при чем она к нему.

Иск Суркиса-младшего поддержали шесть компаний: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.